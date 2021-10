Coronavirus: En Israël, le pass sanitaire nécessite un rappel vaccinal

(Reuters) - Israël a décidé dimanche de rendre un rappel de vaccination contre le COVID-19 obligatoire pour obtenir le pass sanitaire permettant l'entrée dans les restaurants, les salles de sports et de nombreux autres lieux publics.

L'Etat hébreu a été l'un des tout premiers pays à lancer une campagne de rappel avec le vaccin de Pfizer et BioNTech, en commençant par les groupes à risque dès juillet et en l'étendant fin août à toute la population de plus de 12 ans.

Le nouveau pass sanitaire ne sera délivré qu'aux personnes ayant reçu trois injections au total ou récemment guéries du COVID-19, alors que la version précédente ne nécessitait que deux injections.

A partir de mardi, les commerçants et les organisateurs d'événements rassemblant du public devront vérifier la validité du pass sanitaire. Certains lieux publics resteront exemptés du pass, comme les musées et les bibliothèques.

Environ 37% des 9,4 millions d'habitants d'Israël ont déjà reçu un rappel vaccinal. Le nombre de malades du COVID-19 hospitalisés dans un état grave a diminué ces derniers mois, tout comme le nombre quotidien de cas confirmés de la maladie, revenu sous 4.000 après avoir dépassé 10.000 le mois dernier.

(Reportage Ari Rabinovitch, version française Marc Angrand)