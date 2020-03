Coronavirus : Des formations cyclistes confinées jusqu'au 14 mars à Abou Dhabi

Crédit photo © Reuters

DUBAI (Reuters) - Des équipes cyclistes professionnelles confinées dans un hôtel de luxe à Abou Dhabi, notamment les françaises Groupama-FDJ et Cofidis, ont reçu l'ordre de rester en quarantaine jusqu'au 14 mars en raison de l'épidémie de coronavirus, ont annoncé mercredi plusieurs d'entre elles.

Des membres, coureurs et encadrement, des équipes Cofidis, Groupama-FDJ et Gazprom notamment sont bloqués depuis jeudi à l'hôtel Crowne Plaza sur l'île de Yas. Parmi eux figure le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ).

Dans un tweet, l'équipe Groupama-FDJ écrit: "Tous les résultats de la deuxième batterie de tests médicaux de nos coureurs et membres du staff aux Emirats arabes unis sont négatifs, mais plusieurs résultats positifs qui ne concernent pas notre équipe sont à déplorer au sein de notre hôtel. En conséquence le président de l'UCI M. David Lappartient nous a informés que nos 12 employés devront respecter une période de quarantaine qui durera jusqu'au 14 mars".

Cofidis a aussi annoncé dans un communiqué que son équipe était placée en quarantaine jusqu'au 14 mars.

Le gouvernement émirati et les représentants de la chaîne hôtelière n'ont pas réagi dans l'immédiat aux demandes de commentaires de Reuters.

Les organisateurs de l'UAE Tour ont annoncé mardi six nouveaux cas de contamination au coronavirus liés à deux cas précédents associés à l'épreuve cycliste, dont les deux dernières étapes ont été annulées. Ces six nouveaux cas concernent deux Russes, deux Italiens, un Allemand et un Colombien.

