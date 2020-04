Coronavirus : Des experts exhortent fumeurs et cigarettiers à arrêter le tabac

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Une association de lutte contre les maladies pulmonaires exhorte lundi les fumeurs à arrêter le tabac et les cigarettiers à cesser d'en vendre afin de réduire les risques liés au coronavirus.

"La meilleure chose que l'industrie du tabac puisse faire pour lutter contre le COVID-19 est d'arrêter immédiatement la production, la commercialisation et la vente de tabac", souligne dans un communiqué Gan Quan, spécialiste de la santé publique et directeur de l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies pulmonaires.

Cette organisation, qui regroupe des représentants de 31 pays et dont le siège est à Paris, s'inquiète particulièrement pour les 1,3 milliard de fumeurs dans le monde, notamment dans les pays pauvres, où les infrastructures de santé sont déjà saturés.

Elle rappelle que le tabagisme fragilise le système immunitaire, le rendant plus vulnérable aux infections, en l'occurrence aux maladies pulmonaires, ce qui accroît le risque de mortalité en cas de contraction du nouveau coronavirus.

Gan Quan estime donc qu'il est du ressort des gouvernements dans le monde entier de conseiller aux fumeurs d'arrêter.

"C'est le meilleur moment pour arrêter de fumer", a-t-il souligné, citant une étude préliminaire menée en Chine qui montre que les fumeurs infectés par le virus sont plus durement touchés et souffrent de complications plus graves.

(Kate Kelland; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)