Coronavirus : des dispositions pour les employés à domicile et indépendants

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le gouvernement va mettre en place un dispositif comparable au chômage partiel des salariés pour les employés à domicile et travaille à un système qui permettra d'indemniser les travailleurs indépendants, a annoncé lundi la ministre du Travail Muriel Pénicaud.

"On va mettre en place un système similaire au chômage partiel" pour que les employés à domicile qui ne peuvent plus exercer leur activité puissent toucher "80% de leur salaire sans aller travailler", a expliqué Muriel Pénicaud sur BFMTV et RMC.

"C'est l'employeur qui fait l'avance et on le remboursera à travers le Cesu" (chèque emploi service universel), a-t-elle ajouté que ce dispositif serait opérationnel "tout de suite, cette semaine".

Le gouvernement travaille aussi à définir un système qui permettra de compenser les pertes de chiffre d'affaires enregistrées par les travailleurs indépendants, soit par le biais du futur fonds d'indemnisation, soit via les indemnités journalières.

"Il y aura quelque chose d'ici un ou deux jours, on est en train d'y travailler", a précisé Muriel Pénicaud.

La France compte près de 1,5 million d'employés à domicile et plus de trois millions de travailleurs indépendants.

Elle a par ailleurs invité une nouvelle fois les entreprises à privilégier le maintien de l'emploi en faisant appel au dispositif de chômage partiel simplifié et renforcé.

Il n'y a "aucune raison de licencier" et le maintien de l'emploi permettra un redémarrage plus rapide de l'activité une fois que la crise sanitaire sera passée, a-t-elle insisté.

Selon elle, avec la fermeture des commerces non-alimentaires, des bars et restaurants annoncée samedi, "ce sont deux millions de salariés qui sont au chômage technique".

(Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)