Coronavirus : Des cas probables de nouveau variant chez 61 passagers à Amsterdam

AMSTERDAM (Reuters) - Quelque 61 personnes arrivées vendredi à Amsterdam via deux vols en provenance d'Afrique du Sud ont été testées positives au SARS-CoV-2 et un certain nombre d'entre eux sont probablement porteuses du nouveau variant Omicron du coronavirus, ont indiqué samedi les autorités néerlandaises.

"Sur un certain nombre de personnes testées, le variant Omicron est présumé avoir été détecté", a déclaré l'Institut néerlandais de la santé dans un communiqué.

Les 61 passagers, sur un total d'environ 600, ont été placés à l'isolement dans un hôtel à ou près de Schiphol, avaient précisé auparavant les autorités sanitaires.

"Sur les résultats positifs des tests, nous recherchons aussi vite possible s'il s'agit du nouveau variant désormais nommé Omicron", avaient-elles ajouté.

Les 61 personnes positives font partie des 600 passagers arrivés à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol via deux vols KLM (groupe Air France-KLM) en provenance du Cap et de Johannesburg.

L'OMS a classé vendredi le variant Omicron comme "préoccupant" alors que plusieurs pays dans le monde, dont la France, ont suspendu leurs liaisons aériennes en provenance d'Afrique australe.

(Reportage Toby Sterling; version française Claude Chendjou et Jean-Stéphane Brosse)