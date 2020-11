Coronavirus: Conseil de défense et conférence de Castex jeudi

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Un conseil de défense consacré à la crise du coronavirus en France se réunira jeudi matin et le Premier ministre, Jean Castex, organisera le même jour à 18h00 une conférence de presse, a annoncé mardi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.

De source gouvernementale, on a déclaré qu'une réunion en visioconférence était par ailleurs prévue à Matignon ce mardi à 20h30 avec tous les membres du gouvernement.

Le gouvernement a instauré depuis le 30 octobre un confinement généralisé de la population, moins strict toutefois que celui imposé en mars, afin de lutter contre une deuxième vague de l'épidémie de COVID-19, qui a fait plus de 40.000 morts en France depuis la fin de l'hiver.

Ce confinement, qui doit durer au moins jusqu'au 1er décembre et a succédé à des couvre-feux localisés, pourrait voir ses modalités ajustées en fonction de l'amélioration ou à l'inverse de la dégradation de la situation sanitaire.

"Dans ce contexte, de premiers signaux indiquent, peut-être, le début d'effet de mesures qui ont été prises ces dernières semaines", a déclaré Gabriel Attal.

"Il faut être extrêmement clair et transparent: aujourd'hui il semble très tôt pour proposer un assouplissement des règles qui ont été fixées", a-t-il toutefois ajouté.

Parmi les sujets les plus sensibles sur le terrain politique figure notamment la question du calendrier de réouverture des commerces dit non essentiels, comme les salons de coiffure ou les magasins de jouets, dont la fermeture a été vivement contestée par les professionnels concernés et par certains élus locaux.

Lundi, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, a prévenu que le pic de la deuxième vague épidémique était "devant nous" tout en soulignant des "signes d'espoir" dans les métropoles concernées par le couvre-feu instauré avant le reconfinement.

Pour Pierre-Louis Druais, membre du conseil scientifique et médecin généraliste, le moment n'est pas venu pour les Français de se "relâcher".

"Ce serait perdre un éventuel bénéfice dont on n'a pas encore fait le constat. Ce qu'on peut constater en ce moment, c'est probablement un impact relatif de la période de couvre-feu mais pas de la période de confinement", a-t-il dit à Reuters, appelant la population à respecter les consignes sanitaires.

"Si cette population n'aide pas les professionnels de santé de terrain, les professionnels de santé hospitaliers, on ira se fracasser sur le mur et ce sera très douloureux pour tout le monde."

Selon le dernier bilan en date, l'épidémie de coronavirus a touché 1.807.479 personnes en France et provoqué 40.987 décès.

(Elizabeth Pineau, Blandine Hénault, Nicolas Delame et Caroline Pailliez, édité par Bertrand Boucey)