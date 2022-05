Coronavirus : Campagne de dépistage à Shanghaï, Pékin suspend des services de taxi

par Brenda Goh et Martin Quin Pollard

(Reuters) - Les autorités de Shanghaï ont lancé jeudi une nouvelle campagne de dépistage dans l'espoir d'ouvrir la voie à un "déconfinement" après six semaines de restrictions drastiques contre le COVID-19, tandis que Pékin renforce encore davantage ses mesures sanitaires en limitant les services de taxi.

Shanghaï, capitale économique forte de 25 millions d'habitants, a renforcé ces derniers jours le confinement dans un ultime sursaut face à la baisse du nombre de nouveaux cas, selon les données publiées cette semaine.

Mercredi, lors d'une première phase de dépistage, deux nouveaux cas seulement ont été recensés, ont indiqué jeudi les autorités, qui ont toutefois relevé qu'aucun cas n'avait été détecté mardi.

Ces deux nouveaux cas ont été découverts dans deux districts, Xuhui et Fengxian, qui faisaient partie des huit ayant atteint le statut "zéro COVID", c'est-à-dire n'ayant enregistré aucun cas de transmission pendant trois jours consécutifs.

Dans l'ensemble, Shanghaï a signalé jeudi plus de 1.000 cas, mais ceux-ci ont été enregistrés dans des zones de quarantaine et sont nettement en dessous du pic.

Les derniers cas montrent toutefois la difficulté d'en finir avec le variant Omicron, très contagieux, malgré l'application de la "politique zéro COVID-19" et les restrictions sévères imposées par le pays depuis l'apparition du virus dans la ville chinoise de Wuhan fin 2019.

A Pékin, où le nombre de nouvelles infections se stabilise autour de quelques dizaines, les autorités ont annoncé mercredi la suspension des services de taxi et de covoiturage dans certaines parties du district de Chaoyang, le plus grand de la capitale chinoise, et dans deux autres districts.

