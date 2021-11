Coronavirus : BioNTech serait en mesure d'adapter son vaccin si cela était nécessaire

FRANCFORT, 26 novembre (Reuters) - BioNTech, qui a développé le vaccin contre le COVID-19 le plus utilisé dans le monde occidental, a déclaré vendredi attendre des données supplémentaires de la part des laboratoires sur le nouveau variant détecté en Afrique du Sud.

Ces résultats devraient être transmis dans les deux prochaines semaines, et permettront de déterminer si le vaccin Pfizer BioNTech doit être retravaillé.

"Nous comprenons l'inquiétude des experts et avons immédiatement lancé des investigations sur le variant B.1.1.529", a déclaré la société qui collabore avec Pfizer .

"Nous attendons que les laboratoires nous transmettent les résultats des tests, dans deux semaines au plus tard. Ils permettront de déterminer si le variant B.1.1.529 est un variant échappant [à la réponse immunitaire actuelle et] nécessitant un ajustement de notre vaccin, en cas de diffusion dans le monde entier", a ajouté le groupe allemand.

Dans ce scénario, Pfizer et BioNTech seraient en mesure de remodeler leur produit dans les six semaines et d'expédier les premiers lots dans les 100 jours, a annoncé BioNTech.

Vendredi, les autorités mondiales ont réagi de manière alarmante au nouveau variant, l'Union européenne et la Grande-Bretagne ont notamment renforcé les contrôles aux frontières tandis que les scientifiques cherchaient à savoir si la mutation était résistante aux vaccins. (Reportage Ludwig Burger, version française Khadija Adda-Rezig, édité par Sophie Louet)