Coronavirus: Biden souhaite bon rétablissement à Trump

WASHINGTON - Joe Biden, candidat démocrate à l'élection présidentielle du 3 novembre aux Etats-Unis, a adressé vendredi ses voeux de bon rétablissement à son adversaire, le président Donald Trump, et à sa femme Melania, tous deux contaminés par le COVID-19, la maladie provoquée par le nouveau coronavirus.

"Jill et moi-même adressons nos pensées au président Trump et à la Première Dame Melania Trump en vue d'un prompt rétablissement. Nous allons continuer de prier pour la santé et la sécurité du président et de sa famille", a écrit Joe Biden sur Twitter, en faisant référence à sa femme Jill.

(Lisa Lambert; version française Bertrand Boucey)