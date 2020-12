Coronavirus : Biden et Pence vont se faire vacciner en public

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain élu, Joe Biden, et le vice-président sortant, Mike Pence, vont se faire vacciner en public contre le coronavirus afin d'encourager la population à suivre leur exemple alors que la pandémie a provoqué à ce stade plus 307.000 décès aux Etats-Unis.

Le vaccin contre le COVID-19 sera administré au vice-président de Donald Trump vendredi, tandis que Joe Biden, qui prendra officiellement ses fonctions le 20 janvier, sera vacciné la semaine prochaine.

Agé de 78 ans, Joe Biden fait partie du groupe des personnes considérées à risque élevé, les personnes âgées présentant généralement les formes les plus sévères de la maladie.

Son prédécesseur, Donald Trump, 74 ans, a déjà contracté le COVID-19 et a été hospitalisé en octobre dernier. La Maison blanche a fait savoir qu'il se ferait également vacciner le moment venu.

Alors que la campagne de vaccination a démarré aux Etats-Unis, un sondage Reuters/Ipsos, mené du 2 au 8 décembre, montre que seulement environ 61% des sondés sont prêts à se faire vacciner.

Les experts en santé publique estiment qu'une adhésion d'au moins 70% de la population est nécessaire pour parvenir à l'immunité collective. On estime qu'environ cinq millions d'Américains ont été contaminé par le coronavirus.

Joe Biden s'est engagé à faire de la lutte contre la pandémie sa priorité absolue.

Les premières doses de vaccin sont réservées en priorité aux personnels de santé, aux personnes vivant en établissement médico-social, ainsi qu'à certains membres du gouvernement.

Dans un premier temps, 2,9 millions de doses vont être distribuées à travers le pays.

