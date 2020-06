Coronavirus: Berlin entre au capital de CureVac, lancé dans la course au vaccin

FRANCFORT/BERLIN (Reuters) - L'Etat allemand va prendre une participation de 23% au capital de la start-up biopharmaceutique CureVac qui travaille à la mise au point d'un vaccin contre le nouveau coronavirus, a déclaré lundi le ministre de l'Economie Peter Altmaier, confirmant une information Reuters.

Cette participation représente un investissement d'environ 330 millions d'euros dans le laboratoire allemand.

Ce dernier n'est pour l'instant pas coté en Bourse mais il prévoit de s'introduire en juillet sur le Nasdaq, aux Etats-Unis, afin de lever des fonds via un placement de titres, montrent des documents du ministère allemand des Finances.

Peter Altmaier a déclaré que le gouvernement souhaitait renforcer les secteurs allemands des sciences de la vie et des biotechnologies, ajoutant que Berlin n'aurait aucune influence sur la stratégie commerciale du groupe.

"Le gouvernement fédéral allemand a décidé d'investir dans cette entreprise prometteuse en espérant que cela lui permette d'accélérer ses programmes de développements et afin de lui fournir les moyens d'exploiter tout le potentiel de sa technologie", a-t-il annoncé lors d'une conférence de presse.

Reuters avait fait état plus tôt dans la journée du projet allemand de prise de participation dans CureVac.

Des informations concernant des signes d'intérêt de l'administration américaine pour acquérir CureVac ont suscité en mars de vives réactions en Allemagne où Peter Altmaier et son homologue à l'Intérieur Horst Seehofer avaient exprimé leur soutien au maintien du laboratoire sur le sol allemand.

Le thème devenu très sensible de la propriété des laboratoires allemands CureVac et BioNTech, lancés dans la course au traitement contre le Covid-19, a conduit Berlin à renforcer en mai sa capacité à bloquer les prises de contrôle étrangères hostiles de ses entreprises du secteur de la santé.

