Coronavirus: Avec 13.215 cas supplémentaires, la France établit un nouveau record quotidien

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France a enregistré vendredi un nouveau record quotidien de cas de contamination par le coronavirus, avec 13.215 nouveaux cas diagnostiqués en 24 heures, soit 428.696 cas depuis le début de l'épidémie, montrent les chiffres publiés par Santé Publique France.

Le précédent record, établi la veille, marquait une progression de 10.593 cas en 24 heures.

Le nombre de nouvelles hospitalisations sur les sept derniers jours s'élève par ailleurs à 3.626 contre 3.223 jeudi et 2.976 mercredi, et le nombre d'admissions en réanimation à 571 contre 535 la veille et 508 mercredi.

Sur 24 heures, 850 nouveaux patients ont été hospitalisés pour une infection COVID-19, soit 251 de plus que la veille, indiquent les données actualisées du gouvernement.

Mais compte tenu des sorties d'hôpital et des décès en milieu hospitalier, 5.819 personnes étaient hospitalisées vendredi soir, soit 25 de moins que la veille, un premier recul depuis le 29 août dernier.

Dans les services de réanimation, 100 nouveaux patients ont été admis en 24 heures. Et on compte désormais 827 lits occupés en réanimation, soit 27 de plus que la veille.

La France a par ailleurs enregistré 154 nouveaux décès en 24 heures, un chiffre qui intègre les décès constatés en milieu hospitalier et dans les établissements médico-sociaux, ce qui porte le total de décès à 31.249 depuis le début de l'épidémie en mars dernier.

Santé Publique France avait donné pour sa part une progression de 123 décès en milieu hospitalier, avec un rattrapage de données concernant 76 décès jusque-là non intégrés aux bilans.

(Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André)