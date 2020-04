Coronavirus: Aux USA, la barre des 50.000 morts en vue

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Le bilan de l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis devrait atteindre les 50.000 morts ce vendredi après avoir doublé en dix jours, selon les données compilées par l'agence Reuters.

Quelque 875.000 Américains ont été contaminés par le SARS-CoV-2, et en moyenne depuis le début du mois, le bilan est de 2.000 décès supplémentaires chaque jour.

D'après les dernières données communiquées Etat par Etat, en date de jeudi, le Covid-19 a tué plus de 49.000 patients aux Etats-Unis.

Et encore le bilan véritable, tant pour le nombre d'infections que de décès, pourrait être supérieur, les autorités sanitaires de plusieurs Etats ayant des capacités de dépistage limitées et les décès à domicile n'étant le plus souvent pas pris en compte.

L'Etat de New York, avec 40% environ des décès recensés, est l'épicentre de l'épidémie aux Etats-Unis, suivis par le New Jersey, le Michigan et le Massachusetts.

Rapportée à la population, la mortalité due au coronavirus est de 1,5 pour 10.000 habitants. La Belgique est présentée comme le pays à la plus forte mortalité dans le monde avec plus de 5 décès pour 10.000 habitants.

(Lisa Shumaker, avec Catherine Cadell à Pékin; version française Henri-Pierre André, édité par Nicolas Delame)