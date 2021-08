Coronavirus/Australie: Le montant des amendes est relevé à Sydney

Crédit photo © Reuters

SYDNEY (Reuters) - Face à la hausse des nouveaux cas quotidiens de coronavirus, le montant de l'amende pour non respect des mesures de confinement a été significativement relevé dans l'état de Nouvelle-Galles du Sud en Australie.

Les forces de police infligeront désormais une amende de 5.000 dollars australiens à ceux qui violent les règles de confinement ou qui mentent aux autorités chargées de recenser les cas contacts, contre 1.000 dollars australiens précédemment.

Dans cet état australien, le nombre de cas confirmés de COVID-19 quotidiens a atteint un record de 466 au cours des dernières 24 heures et quatre nouveaux décès ont été enregistrés samedi.

Face à la remontée des cas, la levée du confinement de neuf semaines, prévue le 28 août, est de plus en plus improbable à Sydney. Les autorités avaient initialement envisagé d'assouplir certaines restrictions à condition que le nombre de personnes vaccinées soit suffisant et que le nombre de cas ait diminué.

"Nous allons nous en sortir, mais les mois de septembre et d'octobre vont être très difficiles", a déclaré Gladys Berejiklian, Première ministre de Nouvelle-Galles du Sud, lors d'une conférence de presse.

"C'est littéralement une guerre, et nous savons que nous sommes en guerre depuis un certain temps, mais jamais à ce point."

La semaine prochaine, les effectifs des forces de défense chargées des contrôles seront renforcés pour assurer le respect des mesures de confinement.

L'Australie peine à contenir la propagation du variant Delta du coronavirus SARS-COV-2 sur son territoire et sa capitale Canberra, qui a enregistré son premier cas de contamination locale depuis plus d'un an, est soumise à un confinement d'une semaine depuis jeudi soir.

