Coronavirus : Allègement du confinement en Autriche, plusieurs régions maintiennent des restrictions

VIENNE (Reuters) - Le gouvernement autrichien a annoncé mercredi que de nombreux commerces pourraient rouvrir dimanche avec la fin du confinement pour les seules personnes vaccinées, mais plusieurs Länder prévoient d'alléger les restrictions de façon plus progressive.

La liste des commerces autorisés à rouvrir leurs portes à partir de dimanche (qui va des commerces "non-essentiels" jusqu'aux théâtres et restaurants) définie à l'échelle fédérale ne s'applique que si les règles fixées par les autorités locales ne sont pas plus restrictives.

Dans la capitale, Vienne, les restaurants ne pourront rouvrir qu'une semaine plus tard et le gouverneur du Tyrol a précisé lors d'une conférence de presse que plusieurs des neuf Länder autrichiens prévoyaient de lever les restrictions plus progressivement.

