Coronavirus : Accélération de la vaccination à partir de samedi, annonce Macron

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La stratégie de vaccination va être accélérée et élargie à partir de samedi, a annoncé mardi Emmanuel Macron, à l'occasion d'une visite dans un centre de vaccination de Valenciennes (Nord).

"On va faire deux choses qu'on va accélérer à partir de ce samedi", a déclaré le chef de l'Etat, expliquant qu'un effort supplémentaire serait fait en direction des plus de 75 ans n'ayant pas encore été vaccinés, parfois faute de créneau disponible, ainsi qu'un élargissement aux personnes âgées de 70 à 75 ans.

"On va continuer à aller chercher les plus de 75 ans qui ne se sont pas fait encore vacciner et tous ceux qui n'ont pas réussi à avoir de rendez-vous" et "à partir de samedi (...) on va ouvrir les rendez-vous au plus de 70 ans et ouvrir la vaccination dans les centres aux 70-75 ans."

"On va descendre d'une tranche d'âge, ça va être le deuxième mouvement", a-t-il ajouté.

(Blandine Hénault, Elizabeth Pineau et Myriam Rivet)