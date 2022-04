Coronavirus : A Pékin, des lieux publics fermés dans le sillage d'un dépistage massif

(.)

par Eduardo Baptista et Thomas Suen

PEKIN, 28 avril (Reuters) - Dans la capitale chinoise Pékin, confrontée à une recrudescence des contaminations par le coronavirus responsable du COVID-19, les autorités ont annoncé jeudi la fermeture de certains lieux publics, alors que la campagne de dépistage massif visant à éviter un confinement comparable à celui qui paralyse Shanghaï depuis un mois se poursuit.

La découverte de cas de contaminations dans le cadre des trois cycles de dépistage de masse prévus cette semaine dans plusieurs quartiers de la capitale chinoise s'est soldée par l'isolement de plusieurs complexes résidentiels, immeubles de bureaux et d'une université. Plusieurs écoles, lieux de divertissement et sites touristiques ont également été fermés.

Le parc d'attractions Universal Studios Pékin a de son côté annoncé que les visiteurs seraient tenus de présenter un test négatif avant de pouvoir accéder au site à compter de vendredi.

Sur les près de 20 millions d'échantillons - pour un total de 22 millions de Pékinois - recueillis dans le cadre de la première phase de ce dépistage massif, le nombre de cas de contamination identifié reste faible.

Les autorités municipales ont fait état jeudi d'un total de 50 nouvelles contaminations identifiées lors de la journée de mercredi, contre 34 nouvelles infections enregistrées mardi.

Depuis le 22 avril, plus de 160 cas de contamination par le coronavirus SARS-CoV-2 ont été détectés à Pékin, dont plus de la moitié à Chaoyang, le quartier le plus peuplé de la capitale, connu pour sa vie nocturne, ses centres commerciaux et ses ambassades.

Dans le quartier de Dongcheng, la découverte d'un cas a entraîné jeudi la fermeture de plusieurs hutongs (ensemble constitué de passages étroits et de ruelles dans les vieux quartiers de Pékin).

Dans quartier central, de même que dans celui de Xicheng, la fermeture de la totalité des cinémas a également été décrétée jeudi.

Dans le nord de la capitale, les 350.000 habitants du "petit" quartier de Yanqing et les gens qui y travaillent vont être soumis à des tests, même si ce district ne faisait pas partie de la liste de ceux où un dépistage massif a été ordonné cette semaine.

Pinggu, un autre quartier du nord-est de Pékin, va également lancer une campagne de dépistage auprès de ces 457.000 habitants ce jeudi et samedi. (Reportage Ryan Woo, Thomas Suen, Eduardo Baptista, Albee Zhang et Yifan Wang ; version française Myriam Rivet, édité par)