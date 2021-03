Coronavirus : 5 sites contribuant à la production de vaccins en France d'ici l'été, dit Beaune

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France disposera d'ici au début de l'été de cinq sites participant à la production de vaccins contre le coronavirus, a annoncé mardi le secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes, Clément Beaune.

"Vous aurez à partir de la fin du mois de mars, donc dans les jours à venir, un premier site qui sera mobilisé" pour les opérations de mise en flacon pour le vaccin Moderna, a-t-il déclaré sur Franceinfo.

"Et puis vous aurez progressivement entre mars, avril, mai et jusqu'au début de l'été jusqu'à cinq sites de production français qui seront mobilisés pour différents vaccins", a-t-il poursuivi.

"Combien de doses [seront produites], on ne sait pas encore exactement", a indiqué Clément Beaune, qui a précisé que ces doses seront à destination de la France comme des autres pays européens.

"Ca marche dans les deux sens. Aujourd'hui, les vaccins qui arrivent pour les Français sont majoritairement produits en Belgique, aux Pays-Bas par exemple et ils bénéficient à la France et aux autres pays européens. On a intérêt à mutualiser nos 50 - un peu plus de 50 - usines de production européennes", a-t-il dit.

(Blandine Hénault, édité par Myriam Rivet)