Coronavirus : 47.000 contaminations en France en 24 heures, annonce Véran

PARIS, 30 novembre (Reuters) - La France a enregistré "47.000 contaminations" au COVID-19 au cours des 24 dernières heures, soit 17.000 de plus qu'il y a une semaine, a annoncé mardi le ministre de la Santé Olivier Véran lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.

"Aujourd'hui, nous déplorons 47.000 contaminations au cours des 24 dernières heures, ce qui continue de marquer une augmentation de la diffusion du virus sur tout le territoire national", a déclaré Olivier Véran.

"La moyenne du nombre de contaminations par jour (...) dépasse les 30.000 et pourrait être, si l'on suivait cette dynamique de +60% par semaine, supérieure au pic de la troisième vague (printemps 2021, ndlr) d'ici à la fin de la semaine", a précisé le ministre de la Santé. (Rédigé par Sophie Louet et Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot et Matthieu Protard)