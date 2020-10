Coronavirus : 20 milliards d'euros pour "accompagner" le reconfinement, dit Castex

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le gouvernement prévoit de consacrer 20 milliards d'euros au soutien à l'économie et aux entreprises touchées par les conséquences des nouvelles mesures de lutte contre la propagation du coronavirus, a déclaré jeudi le Premier ministre, Jean Castex.

Le nouveau confinement annoncé mercredi par le président de la République, Emmanuel Macron, et qui entreront en vigueur dès vendredi, se traduiront entre autres par la fermeture des commerces non essentiels et des limitations de circulation avec des conséquences indirectes dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration, des transports, de l'événementiel ou encore de la culture.

"Mercredi, le conseil des ministres adoptera un nouveau projet de loi de finances rectificative prévoyant une enveloppe de 20 milliards d'euros supplémentaires pour financer ces mesures de soutien et d'accompagnement", a dit Jean Castex à la tribune de l'Assemblée nationale.

Cette enveloppe couvrira entre autres des aides allant jusqu'à 10.000 euros par mois pour les entreprises touchées et le financement du chômage partiel sans coût supplémentaire pour l'employeur, a précisé le chef du gouvernement, ajoutant que les prêts garantis par l'Etat seraient prolongés de six mois.

"Nous devons collectivement assumer ces dépenses car ne rien faire (...) aurait un coût économique, financier et surtout humain encore plus considérable", a dit Jean Castex devant les députés.

