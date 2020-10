Coronaviru: Macron annoncera mercredi des mesures "difficiles"

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron présentera mercredi soir un nouveau train de mesures de lutte contre le coronavirus, qui s'annoncent "difficiles" selon le ministre de l'Intérieur et auront sans doute un caractère national pour certaines d'entre elles.

Alors que l'épidémie de COVID-19 flambe dans toute l'Europe, le président français présidera mercredi matin son deuxième conseil de défense en 24 heures pour finaliser les décisions qu'il présentera dans une allocution télévisée prévue à 20h00, a fait savoir l'Elysée.

Mardi matin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a prévenu sur France Inter que les Français devaient s'attendre à des "décisions difficiles" et que "toutes les options" étaient "sur la table", y compris celles d'un reconfinement, une hypothèse que l'exécutif avait jusqu'ici toujours écartée.

Si rien n'est fait, le pic du printemps dans les services de réanimation des hôpitaux sera atteint dans les 15 jours, a prévenu le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à l'issue d'une réunion de l'ensemble des forces politiques à Matignon autour du Premier ministre, Jean Castex.

L'opposition est ressortie très déçue de ce rendez-vous où aucun détail n'a été présenté quant aux décisions à venir.

Durant la réunion, puis devant les caméras à sa sortie, le délégué général de La République en marche, Stanislas Guerini, s'est prononcé en faveur de mesures nationales anti-Covid. Il a demandé que l'école soit exclue d'un éventuel reconfinement.

"ON NOUS A DEMANDÉ NOTRE AVIS SUR RIEN"

Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a dit à Reuters avoir demandé en vain "que les différentes options, avec leurs impacts, nous soient présentées pour que nous puissions donner un avis", pour que "cette réunion ne soit pas un simulacre". "Hélas, pas de réponse", a-t-il ajouté.

"On nous a demandé notre avis sur rien. Nous sommes atterrés", a dit à la presse à sa sortie la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen.

Les Républicains (LR) ont dit avoir eu "un sentiment d'improvisation, de panique".

"Jean Castex nous a dit lui-même qu'il ne connaissait pas les mesures que prendrait le président de la République", a déploré Christian Jacob, le patron du groupe LR à l'Assemblée.

"Toute la question est de savoir s'il faut un reconfinement partiel ou total. S'il faut passer par un reconfinement généralisé, il faut le faire. Il faut d'abord que nos concitoyens aient accès à un service de réanimation", a estimé le chef de file du Parti communiste, Fabien Roussel.

Il appartient donc désormais au président de la République de trancher, ce qu'il devrait faire mercredi matin en conseil de défense, organisé juste avant le conseil des ministres.

Jeudi, Jean Castex détaillera les annonces présidentielles devant les deux chambres du Parlement en vertu de l'article 50-1 de la Constitution. "Dans cet esprit de dialogue qui est la force de notre démocratie, et dans l’objectif de protéger les vies des Françaises et des Français, nous devons mobiliser non seulement la représentation nationale mais l’ensemble de notre pays", a écrit le chef du gouvernement sur Twitter.

Les autorités imposent depuis une dizaine de jours un couvre-feu local, étendu à de nouveaux départements depuis ce week-end, qui interdit de sortir entre 21h00 et 06h00, ce qui en fait l'un des plus stricts d'Europe.

Depuis le début de l'épidémie, le nouveau coronavirus a infecté plus d'un million de Français et fait plus de 35.000 morts en France.

Selon les derniers chiffres fournis mardi par l'agence Santé Publique France, la France a enregistré 523 nouveaux décès dus au Covid-19 au cours des dernières 24 heures, soit 266 de plus que la veille, et 33.417 nouvelles contaminations.

