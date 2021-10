Cornet au deuxième tour, Ferro éliminée

par Adrien Verger (iDalgo)

Le tournoi d’Indian Wells débutait ce mercredi soir en Californie et deux Françaises étaient en lice. Ferro, 83e joueuse mondiale, a été sortie par la Roumaine Irina Begu (61e) en deux sets 6-2 7-6(2). La Française menait pourtant 3-0 dans la deuxième manche et s’est même offerte 4 balles de set. Mais son adversaire a été présente dans les moments importants et sort Ferro dès le premier tour. L’autre tricolore engagée, Alizé Cornet (64e), est venue à bout d’une autre Roumaine, Elena Gabriela Ruse (92e), en deux sets et plus de 2h de jeu. La Française affrontera au prochain tour la Canadienne Fernandez (28e). Parmi les autres résultats de la soirée, la vainqueur de l’US Open 2018 Stephens (73e) a éliminé Watson (57e) malgré la perte du premier set.