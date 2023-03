Corée du Sud : Plan d'indemnisation pour le travail forcé lors de la guerre

SEOUL, 6 mars (Reuters) - La Corée du Sud a présenté lundi un projet destiné à résoudre le litige lié à l'indemnisation de ses ressortissants contraints de travailler pour des entreprises nippones durant l'occupation du pays par le Japon lors de la Deuxième Guerre mondiale, bien que des associations de victimes ont exprimé leur scepticisme. Alors que cette querelle nuit depuis des années aux relations diplomatiques entre Séoul et Tokyo, deux alliés clé des Etats-Unis, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a entamé des démarches pour réparer les liens entre les deux pays. Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Park Jin, a déclaré lors d'un point de presse que le plan prévoyait la mise en place par la Corée du Sud d'une fondation publique, financée par des entreprises privées, pour indemniser les personnes soumises à du travail forcé par le Japon. Quand le gouvernement sud-coréen a émis cette idée pour la première fois, en janvier, les victimes et leurs familles ont exprimé leur mécontentement, dénonçant l'absence d'entreprises japonaises comme mécènes - notamment celles condamnées par des tribunaux sud-coréens à indemniser les victimes. L'agence de presse officielle sud-coréenne Yonhap, citant des sources gouvernementales, a rapporté par le passé que Séoul et Tokyo ont scellé un accord préliminaire pour créer un "fonds pour la jeunesse" destiné à verser des bourses scolaires grâce à des apports financiers de sociétés des deux pays. Les tensions entre Séoul et Tokyo ont atteint un pic en plusieurs décennies après la décision de la Cour suprême sud-coréenne d'ordonner, en 2018, les entreprises japonaises à indemniser leurs anciens travailleurs forcés. Aucune de ces affaires n'a pour l'heure donné lieu à des indemnisations. (Reportage Josh Smith, Soo-hyang Choi et Ju-min Park à Séoul, Yoshifumi Takemoto à Tokyo; version française Jean Terzian)