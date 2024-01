Corée du Sud : Le chef de file de l'opposition attaqué à l'arme blanche

Crédit photo © Reuters

par Ju-min Park et Hyonhee Shin SEOUL (Reuters) - Le chef de file de l'opposition sud-coréenne, Lee Jae-myung, a été attaqué mardi à l'arme blanche lors d'une visite à Busan, ont déclaré des représentants, indiquant que le politicien a été héliporté vers l'hôpital universitaire de la ville portuaire du sud du pays pour y être soigné. Lee Jae-myung, battu de peu lors de l'élection présidentielle de 2022, a ensuite été transporté à Séoul pour y être hospitalisé, a fait savoir le porte-parole du Parti démocrate, Kwon Chil-seung, précisant que Lee était alors conscient. Un représentant de l'hôpital universitaire de Busan a déclaré à Reuters que ce transfert vers la capitale a été autorisé après que des examens et des soins ont permis d'établir que la vie de Lee Jae-myung n'était pas en danger. Kwon Chil-seung, s'exprimant devant l'hôpital de Busan peu après que Lee Jae-myung a quitté le bâtiment en hélicoptère, a déclaré que les médecins ont constaté que la jugulaire de Lee avait été touchée. "Il y a des inquiétudes sur une possible hémorragie importante (...)", a-t-il dit. Lee Jae-myung a été poignardé au cou par un assaillant non-identifié lors d'une visite d'un site envisagé pour la construction d'un aéroport. L'assaillant - un homme semble-t-il âgé d'une cinquantaine ou d'une soixantaine d'années - s'est approché de Lee Jae-myung pour lui demander un autographe alors que ce dernier s'exprimait au milieu de journalistes et de partisans, montrent des vidéos. Il s'est alors jeté vers l'avant et a attaqué Lee. Un groupe de personnes, parmi lesquelles des policiers, a immédiatement maîtrisé l'assaillant, selon les images. Jin Jeong-hwa, partisan de Lee Jae-myung qui diffusait en direct la visite du politicien, a déclaré à Reuters qu'une vingtaine de policiers se trouvaient sur place au moment des faits. Selon le journal Busan Ilbo, l'assaillant a refusé de répondre aux questions de la police sur les raisons de son geste. Des photos montrent Lee Jae-myung gisant au sol, sur le dos, yeux fermés, tandis que des personnes l'entourant tiennent un mouchoir contre le côté gauche de son cou. Le président Yoon Suk-yeol a condamné l'attaque, décrite comme un "acte impardonnable", ont fait savoir ses services. Il a exprimé sa vive inquiétude pour Lee Jae-myung et demandé que celui-ci reçoive les meilleurs soins possibles. Ancien gouverneur de la province de Gyeonggi province, Lee Jae-myung est actuellement jugé pour des accusations de corruption liées à un projet de développement à Seongnam, près de Séoul, lorsqu'il était maire de la ville. Il nie toute malversation, dénonçant un "complot politique". (Reportage Hyonhee Shin, Ju-min Park, Soo-hyang Choi, Josh Smith; version française Jean Terzian)