Corée du Sud : La série Squid Game inspire les manifestants à Séoul

par Sangmi Cha

SEOUL (Reuters) - La municipalité de Séoul a annoncé jeudi avoir déposé plainte contre des membres d'un syndicat qui ont enfreint les mesures anti-COVID pour manifester vêtus de costumes de la série "Squid Game".

Des milliers de membres de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), la principale organisation du pays, ont organisé des manifestations pour réclamer de meilleures conditions de travail, notamment à Séoul, la capitale, où des dizaines de personnes se sont déguisées en personnages de la série à succès de Netflix.

Des manifestants vêtus de combinaisons roses et de masques ornés de cercles, carrés et triangles blancs, portés par les gardes dans "Squid Game", ont joué du tambour et dansé. Certains tenaient des drapeaux et des pancartes portant des slogans tels que "L'inégalité dehors" et "Emploi sûr pour les jeunes; emploi de qualité pour les jeunes", rapporte la chaîne Youtube du syndicat.

Forte d'environ 1,1 million de membres, la KCTU représente les employés des plus grands groupes du pays, notamment Hyundai Motor, LG Chem et Korail Railroad Corp.

La ville de Séoul a porté plainte contre le groupe pour organisation de manifestations illégales en violation de la loi sur la prévention des maladies infectieuses, a déclaré le gouvernement local à Reuters.

En vertu des règles de distanciation sociale, seules les manifestations d'une seule personne sont autorisées dans la capitale et ses environs.

(Reportage Sangmi Cha ; version française Valentine Baldassari, édité par Sophie Louet)