Corée du Sud et USA revoient leur stratégie de dissuasion face à Pyongyang

Crédit photo © Reuters

par Phil Stewart et Hyunsu Yim SEOUL (Reuters) - La Corée du Sud et les Etats-Unis ont revu, lors de discussions organisées lundi à Séoul, un accord sécuritaire bilatéral destiné à dissuader les menaces nucléaires et balistiques de la Corée du Nord, a rapporté le ministère sud-coréen de la Défense. Une version mise à jour de la Stratégie sur mesure de dissuasion (TDS), mise en place il y a dix ans par Séoul et Washington avec l'objectif annoncé de contrer la menace représentée par les programmes nucléaire et balistique de Pyongyang, a été signée par le ministre sud-coréen de la Défense, Shin Won-sik, et son homologue américain, Lloyd Austin. Cette révision a été jugée nécessaire du fait de l'obsolescence de la version initiale de l'accord TDS face aux avancées rapides de la Corée du Nord dans ses programmes balistique et nucléaire, a déclaré le ministère sud-coréen de la Défense, qui n'a donné dans l'immédiat aucune précision sur les modifications apportées. L'accord initial prévoit que les Etats-Unis auront recours à tous leurs atouts stratégiques militaires, dont leurs armes nucléaires, pour défendre leur allié - une garantie dont la signification a pris de l'ampleur avec la multiplication des tests et des avancées de la Corée du Nord. (Reportage Phil Stewart et Hyunsu Yim; version française Jean Terzian)