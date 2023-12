Corée du Nord : Un deuxième réacteur nucléaire semble opérationnel, dit l'AIEA

Corée du Nord : Un deuxième réacteur nucléaire semble opérationnel, dit l'AIEA













VIENNE, 22 décembre (Reuters) - Un nouveau réacteur du complexe nucléaire nord-coréen de Yongbyon semble fonctionner pour la première fois, a déclaré jeudi l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). La Corée du Nord utilise depuis des années le combustible usé d'un réacteur à eau légère situé à Yongbyon pour produire du plutonium destiné à son arsenal nucléaire. Le rejet d'eau chaude provenant d'un plus grand réacteur semble toutefois indiquer qu'il est également en train de fonctionner, a indiqué l'AIEA. "Le rejet d'eau chaude indique que le réacteur a atteint la criticité nucléaire", a dit Rafael Grossi, directeur général de l'AIEA, dans un communiqué, ce qui signifie que la réaction nucléaire en chaîne dans le réacteur est autoentretenue. L'AIEA n'a pu se rendre en Corée du Nord depuis que Pyongyang a expulsé ses inspecteurs en 2009. Les observations de l'agence reposent désormais principalement sur des images satellites. Sans accès, l'AIEA ne peut pas confirmer l'état de fonctionnement du réacteur, a déclaré Rafael Grossi. L'AIEA affirme avoir observé un fort écoulement d'eau depuis le système de refroidissement du réacteur à eau légère depuis le mois d'octobre, ce qui suggère que la mise en service du réacteur est en cours. Selon des indications plus récentes, l'eau était chaude, a dit Rafael Grossi. "Le réacteur à eau légère, comme tout autre réacteur nucléaire, peut produire du plutonium dans son combustible nucléaire irradié qui peut être séparé lors du retraitement, ce qui est donc une source de préoccupation", a-t-il indiqué, ajoutant que l'avancement du programme nucléaire nord-coréen était "profondément regrettable". (Reportage François Murphy à Vienne et Josh Smith à Séoul ; version française Camille Raynaud)