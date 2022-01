Corée du Nord : Pyongyang tire deux missiles, met en garde les Etats-Unis

(Actualisé avec détails des missiles, commentaires et contexte)

SÉOUL, 14 janvier (Reuters) - La Corée du Nord a tiré vendredi au moins deux missiles balistiques de sa côte Ouest, le troisième essai en moins de deux semaines, après avoir mis en garde contre une riposte forte à de récentes sanctions américaines.

L'état-major interarmées sud-coréen (JCS) a déclaré avoir détecté deux missiles balistiques à courte portée (SRBM) tirés du Pyongan du Nord, province du nord-ouest du pays, à la frontière avec la Chine.

Les deux missiles ont parcouru environ 430 km pour atteindre une altitude maximale de 36 km, a précisé le JCS.

"Nos forces armées suivent et surveillent l'évolution de la situation en vue d'éventuels autres lancements, tout en maintenant leur état de préparation", a déclaré le JCS dans un communiqué.

Kim Dong-yup, ancien officier de la marine sud-coréenne et enseignant à l'université Kyungnam de Séoul, a déclaré que la Corée du Nord pourrait avoir tiré des SRBM déjà déployés tels que le KN-23 ou le KN-24.

"Cela pourrait s'inscrire dans le cadre de leurs exercices d'hiver en cours, tout en envoyant un message aux États-Unis", a-t-il déclaré.

Le commandement indo-pacifique de l'armée américaine a déclaré que, même s'il estimait que le lancement ne constituait pas une menace immédiate pour les États-Unis ou leurs alliés, il mettait en évidence "l'impact déstabilisant du programme d'armement illicite" du pays.

La Corée du Nord défend ses tirs de missiles comme un droit légitime à l'autodéfense et a déclaré que "les États-Unis aggravaient intentionnellement la situation en imposant de nouvelles sanctions", selon les médias d'État citant le ministère des Affaires étrangères.

"Œil pour oeil, dent pour dent", a commenté Kim Dong-yup. "La Corée du Nord essaye de dire qu'elle suivra sa propre voie sans se laisser intimider".

L'administration américaine a imposé mercredi des sanctions visant le programme d'armement de Pyongyang et ses fournisseurs après des tirs de missiles. Elle a également exhorté le Conseil de sécurité des Nations unies à lui emboîter le pas. (Reportage Josh Smith et Hyonhee Shin; avec la contribution de Chang-Ran Kim à Tokyo, version française Jean Terzian et Dina Kartit, édité par Sophie Louet)