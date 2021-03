Corée du Nord : Lancement de deux projectiles suspectés d'être des missiles balistiques

Crédit photo © Reuters

par Josh Smith et Antoni Slodkowski

TOKYO/SEOUL (Reuters) - La Corée du Nord a procédé jeudi au lancement de deux projectiles suspectés par le Japon d'être des missiles balistiques, selon des représentants sud-coréens, japonais et américains.

Il s'agit du premier essai de ce genre signalé depuis l'investiture de Joe Biden à la présidence des Etats-Unis.

Le Conseil de sécurité des Nations Unies interdit à Pyongyang de se doter de missiles balistiques et, si le lancement était avéré, il représenterait un nouveau défi pour Joe Biden, ses efforts pour nouer le dialogue avec Pyongyang, ayant jusqu'à présent été repoussés.

L'armée sud-coréenne a déclaré qu'au moins deux "projectiles non-identifiés" avaient été lancés dans la mer depuis la côte est de la Corée du Nord.

Des représentants américains ont confirmé que la Corée du Nord avait procédé au lancement de projectiles, sans donner plus de détails sur leur nombre ou leur nature.

Le Premier ministre japonais, Yoshihide Suga, a dit qu'il "examinerait minutieusement" les questions liées à la Corée du Nord avec Joe Biden lors de leur entretien, prévu le mois prochain.

UN "PAS EN AVANT"

Au cours du week-end dernier, Pyongyang avait déjà procédé au tir de deux missiles, selon des représentants américains.

Ces essais de missiles balistiques constitueraient un "pas en avant" par rapport à l'essai du week-end, et permettraient à la Corée du Nord d'améliorer sa technologie, d'envoyer une réponse proportionnée aux exercices militaires entre les États-Unis et la Corée du Sud, et de signaler aux États-Unis qu'elle améliore son arsenal, a déclaré Vipin Narang, un expert des questions nucléaires au Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Ces essais ne devraient pas mettre en péril les efforts diplomatiques, mais ils rappellent le coût de l'échec d'un accord avec Pyongyang, ajoute Vipin Narang.

"Chaque jour qui passe sans un accord visant à réduire les risques posés par l'arsenal nucléaire et de missiles de la Corée du Nord est un jour où il devient plus grand et plus menaçant", précise-t-il.

Les efforts diplomatiques déployés par Joe Biden sont restés sans réponse, et Pyongyang a déclaré qu'il ne s'engagerait pas tant que Washington n'abandonnerait pas ses politiques hostiles, notamment ses exercices militaires avec la Corée du Sud.

La Corée du Nord s'irrite des récents exercices conjoints américano-sud-coréens, même s'ils ont été réduits dans le but de relancer les négociations.

Selon des responsables américain, l'examen de la politique à l'égard de la Corée du Nord mené par l'administration Biden entre dans sa "phase finale" et les conseillers à la sécurité nationale japonais et sud-coréens seront reçus la semaine prochaine pour en discuter.

(version française Camille Raynaud)