Corée du Nord : Kim Jong-un ordonne "d'accélérer les préparatifs de guerre"

Crédit photo © Reuters

SEOUL (Reuters) - Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a ordonné à son armée et au secteur de l'armement "d'accélérer les préparatifs de guerre" en raison de mesures de confrontation sans précédent de la part des Etats-Unis, ont rapporté les médias d'Etat jeudi. S'exprimant sur les orientations politiques pour la nouvelle année lors de la réunion du comité central du Parti des travailleurs de Corée mercredi, Kim Jong-un a également déclaré que Pyongyang développerait la coopération stratégique avec des pays "anti-impérialistes et indépendants", selon l'agence de presse KCNA. Kim Jong-un "a défini les tâches l'armée populaire et des secteurs de l'industrie des munitions, du nucléaire et de la défense civile afin d'accélérer les préparatifs de guerre", a relaté KCNA. La Corée du Nord a récemment renforcé ses liens avec la Russie, entre autres. Washington accuse Pyongyang de fournir du matériel militaire à Moscou pour l'aider dans sa guerre contre l'Ukraine, tandis que la Russie fournit un soutien technique pour aider la Corée du Nord à renforcer ses capacités militaires. Kim Jong-un a également défini des objectifs économiques pour la nouvelle année, qualifiées de "décisive" pour la réalisation du plan de développement quinquennal du pays, notamment dans le domaine agricole. La Corée du Nord a souffert de graves pénuries alimentaires au cours des dernières décennies, notamment d'une famine dans les années 1990, souvent à la suite de catastrophes naturelles. Par ailleurs, la pandémie de COVID-19 et la fermeture des frontière ont impacté la sécurité alimentaire. Selon les estimations, la production agricole de la Corée du Nord a augmenté d'une année sur l'autre en 2023 grâce à des conditions météorologiques favorables. Toutefois, un fonctionnaire de Séoul a estimé que cette quantité était encore bien inférieure à ce qui est nécessaire pour remédier aux pénuries alimentaires chroniques du pays. (Reportage Soo-hyang Choi ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)