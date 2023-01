Corée du Nord : Kim Jong-un limoge le numéro 2 de l'armée

SÉOUL (Reuters) - La Corée du Nord a limogé Pak Jong-chon, deuxième responsable militaire le plus puissant du pays après Kim Jong-un, ont rapporté dimanche les médias d'État.

Pak Jong-chon, vice-président de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs et secrétaire du Comité central du parti, a été remplacé par Ri Yong-gil lors de la réunion annuelle du comité la semaine dernière, a rapporté l'agence de presse officielle KCNA.

Aucune raison n'a été donnée pour ce changement. Pyongyang renouvelle régulièrement sa direction et la réunion de fin d'année du parti a souvent été utilisée pour annoncer des remaniements de personnel et des décisions politiques majeures.

La télévision d'État a montré Pak Jong-chon assis au premier rang de l'estrade, la tête baissée, pendant la réunion, tandis que les autres membres levaient la main pour voter sur les questions de personnel. Son siège a ensuite été montré inoccupé.

Il était également absent sur les photos publiées lundi par KCNA de la visite de Kim Jong-un, le jour du Nouvel An, au Palais du Soleil de Kumsusan.

Le remplacement de Pak Jong-chon intervient alors que Kim Jong-un a appelé à développer de nouveaux missiles balistiques intercontinentaux et un arsenal nucléaire plus important pour contrer les États-Unis et la Corée du Sud.

Oh Gyeong-sup, chercheur à l'Institut coréen pour l'unification nationale à Séoul, a déclaré que l'éviction de Pak Jong-chon pourrait être liée à la montée des tensions entre les deux Corées, à la suite de l'intrusion de drones nord-coréens dans le Sud.

Ri Yong-gil, le successeur de Pak Jong-chon, est également un commandant militaire de haut rang qui a occupé des postes clés, notamment celui de chef d'état-major de l'armée et de ministre de la Défense.

(Reportage Hyonhee Shin, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)