Corée du Nord : Kim Jong-un invité par Poutine en Russie

Crédit photo © Reuters

SÉOUL (Reuters) - Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, va se déplacer en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine, ont confirmé lundi les deux pays, après que des dirigeants américains ont indiqué qu'un contrat d'armement pourrait être au menu des discussions. Le dirigeant nord-coréen va se rendre la Russie "dans les prochains jours" à l'invitation de Vladimir Poutine a indiqué le Kremlin, alors que l'agence de presse d'Etat nord-coréenne KCNA a rapporté que les deux dirigeants tiendront "une réunion et des discussions". Lundi, Kim Jong-un se dirigeait vers la frontière nord-est de la Corée du Nord à bord d'un train spécial pour la Russie en vue du sommet avec le président russe Vladimir Poutine, a rapporté la chaîne sud-coréenne YTN, qui affirme que le sommet devrait ce tenir dès mardi. Ce déplacement sera le premier à l'étranger du dirigeant nord-coréen depuis plus de quatre ans et la première depuis la pandémie de COVID-19. La semaine dernière, le New York Times a rapporté que Kim Jong-un avait prévu de se rendre ce mois-ci en Russie pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine et discuter avec celui-ci de la possibilité que Pyongyang fournisse des armes à Moscou. (Reportage Soo-hyang Choi et Jack Kim, version française Augustin Turpin et Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)