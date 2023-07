Corée du Nord-Kim Jong-un et Sergueï Choïgou visitent une exposition dédiée à la défense

par Hyunsu Yim et Josh Smith SEOUL, 27 juillet (Reuters) - Le dirigeant nord-coréen et le ministre russe de la Défense ont visité une exposition dédiée à la défense où étaient montrés des missiles balistiques, a rapporté jeudi l'agence de presse nord-coréenne KCNA. Sergueï Choïgou effectue actuellement un déplacement en Corée du Nord afin de participer au 70e anniversaire du "Jour de la victoire", qui marque la signature de l'accord d'armistice ayant mis fin à la guerre de Corée signé le 27 juillet 1953. Une délégation chinoise, emmenée par Li Hongzhong, membre du Politburo, l'instance dirigeante du Parti communiste chinois (PCC), a également fait le déplacement à Pyongyang. Le Conseil de sécurité des Nations unies, où la Russie et la Chine sont des membres permanents, a adopté des résolutions à l'encontre de la Corée du Nord, qui interdisent notamment les missiles exposés. Sergueï Choïgou a remis à Kim Jong-un une lettre écrite par le président russe Vladimir Poutine, ont rapporté les médias nord-coréens. Le dirigeant nord-coréen a remercié le président russe d'avoir envoyé la délégation emmenée par Sergueï Choïgou, déclarant que cette visite avait renforcé les liens "traditionnels et stratégiques" entre les deux pays. KCNA n'a pas fait mention de la guerre en Ukraine, mais a rapporté que le ministre nord-coréen de la Défense avait indiqué que la Corée du Nord soutenait totalement le "combat pour la justice" mené par la Russie. (Reportage Hyunsu Yim, Hyonhee Shin, Ju-min Park, Josh Smith, rédigé par Jack Kim; version française Camille Raynaud)