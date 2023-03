Corée du Nord: Kim demande d'intensifier les exercices en cas de "vraie guerre"

SEOUL (Reuters) - Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a ordonné à l'armée d'intensifier ses exercices dans l'hypothèse d'une "vraie guerre", a rapporté jeudi la presse officielle nord-coréenne, des commentaires effectués après que des manoeuvres ont confirmé selon lui les capacités de Pyongyang à contrer une offensive. D'après l'armée sud-coréenne, la Corée du Nord a tiré plus tôt dans la journée un missile balistique de courte portée au large de sa côte occidentale. Séoul a indiqué étudier la possibilité que Pyongyang a lancé plusieurs missiles simultanément depuis la même zone. Les exercices démontrent la capacité du pays à "contrer une guerre réelle", a rapporté l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA. Elle a ajouté que Kim Jong-un avait demandé à l'armée d'oeuvrer à atteindre la "perfection" pour deux objectifs stratégiques, à savoir "dissuader toute guerre" et être en mesure de "prendre l'initiative lors d'une guerre", en intensifiant les manoeuvres. (Reportage Soo-hyang Choi; version française Jean Terzian)