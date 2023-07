Corée du Nord: Arrivée de la délégation russe à Pyongyang

SEOUL/MOSCOU (Reuters) - La délégation russe emmenée par le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, est arrivée en Corée du Nord, a annoncé mardi soir le ministère russe de la Défense, se joignant ainsi à un groupe de diplomates chinois pour la première visite de ce genre dans le pays depuis le début de la pandémie. Les deux délégations participeront jeudi à Pyongyang au 70e anniversaire du "Jour de la victoire", qui marque la signature de l'accord d'armistice ayant mis fin à la guerre de Corée signé le 27 juillet 1953, a rapporté l'agence de presse nord-coréenne KCNA. La délégation chinoise est emmenée par Li Hongzhong, membre du Politburo, l'instance dirigeante du Parti communiste chinois (PCC), a précisé KCNA. Sergueï Choïgou a déclaré qu'il avait été invité à Pyongyang par son homologue nord-coréen, et a indiqué qu'il participerait aux festivités du "Jour de la victoire". "Cette visite permettra de renforcer les liens militaires entre la Russie et la Corée du Nord et représentera une étape importante dans le développement de la coopération entre les deux pays", était-il dit dans un communiqué publié par le ministère russe de la Défense. La Corée du Nord a fermé ses frontières début 2020 et suspendu ses échanges commerciaux et diplomatiques même avec ses principaux alliés, la Chine et la Russie. (Reportage Hyunsu Yim et Andrew Osborn, avec la contribution de Simon Lewis et Lidia Kelly; version française Camille Raynaud)