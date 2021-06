Copa America : Le Brésil soigne son entrée en lice

Crédit photo © Reuters

par Mikael Mazaleyrat (iDalgo)

Le Brésil et le Venezuela s'affrontaient cette nuit en match d'ouverture de la 47e Copa America de l'histoire. Tenants du titre, les Brésiliens se sont facilement imposés 3-0 face à la Vinotinto. Il faut dire que les Vénézuéliens comptaient de nombreux absents à cause de cas Covid, ce qui a facilité la tâche de la Seleção. C'est Marquinhos qui a ouvert la marque à la 23e minute, à la suite d'une longue domination brésilienne. Le score s'est aggravé au cours de la seconde période lorsque Neymar a inscrit le but du 2-0 sur penalty (64e). En fin de match, Gabriel Barbosa (89e) a scellé le score sur un service de Neymar.