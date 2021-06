Copa America : Le Brésil en ballade face au Pérou

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Après la victoire face au Venezuela (3-0) lors du match d'ouverture, le Brésil s'est imposé cette nuit face au Pérou (4-0) à Rio de Janeiro et signe un deuxième succès dans cette Copa America. Si Marquinhos a été laissé au repos, Neymar était bien sûr titulaire pour cette rencontre. Après 12 minutes de jeu, la Seleçao ouvre le score sur un centre de Gabriel Jesus parfaitement repris par Alex Sandro. Si le score n'est que de 1-0 à la fin du premier acte, le Brésil accélère en seconde mi-temps. Neymar permet au Brésil de mener 2-0 à la 68e minute. Le Parisien inscrit son 68e but en sélection. Passeur sur le troisième but signé Everton à la 88e minute, Richarlison se transforme en buteur dans le temps additionnel. Le Brésil signe donc une neuvième victoire consécutive et prend seul la tête de son groupe avec six points. De son côté, le Pérou démarre sa Copa America par une défaite et tentera de se rassurer face à la Colombie pour son deuxième match dans la compétition.