Copa America : La Colombie termine à la troisième place

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Après sa cruelle défaite aux tirs au but face à l'Argentine, la Colombie termine sa Copa America sur une belle note. Les Colombiens ont remporté, dans la nuit de vendredi à samedi, le match de la troisième place face au Pérou (3-2) grâce à un but de Luis Diaz dans les dernières secondes de la rencontre. Pourtant, ce sont les Péruviens qui mènent à la pause après un but de Yotun (45e). Joueur de la Juventus Turin, Juan Cuadrado va égaliser au retour des vestiaires (49e). L'ancien de Chelsea va ensuite délivrer une passe décisive pour le premier des deux buts de Luis Diaz (66e). Mais le Pérou n'a pas dit son dernier mot et revient au score (2-2) grâce à un but de Gianluca Lapadula (82e). Décidément intenable dans cette rencontre, Luis Diaz décoche une frappe puissante du pied droit à l'entrée de la surface et trompe Gallese, le gardien du Pérou. Avec ce doublé, le joueur de Porto se hisse en tête du classement des buteurs avec quatre réalisations, à égalité avec Lionel Messi, et offre la troisième place de cette Copa America à sa sélection. La finale entre l'Argentine et le Brésil se déroule cette nuit au Maracana.