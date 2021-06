Copa America : L'Argentine cale pour son entrée en lice face au Chili

par Arthur Cremers (iDalgo)

Après les entrées en lice du Brésil et de la Colombie, c'était au tour de l'Argentine de démarrer sa Copa America la nuit dernière. Opposée au Chili, l'Albiceleste a pu s'appuyer sur une première période maîtrisée au cours de laquelle elle n'a dû faire face qu'à une frappe (non cadrée) alors qu'elle a tenté sa chance à huit reprises. Mais c'est sur un nouveau coup franc magnifique de son génie Lionel Messi que l'Argentine a pris les devants à la 33ème minute. Au retour des vestiaires, Arturo Vidal a manqué un pénalty mais Eduardo Vargas a bien suivi pour tromper Emiliano Martinez, pourtant auteur d'un bel arrêt. Ensuite, les Ciel et Blanc ont essayé de pousser mais ce ne fut pas suffisant pour repartir avec les trois points. Score final 1-1 entre ces deux nations fortes d'Amérique du Sud.