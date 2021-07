Copa America : Avec un grand Messi, l'Argentine est en demie

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Pour le dernier quart de finale de la Copa America, l'Argentine retrouvait l'Équateur à Goiania (Brésil). Dès les premières minutes, l'Albiceleste a eu le ballon et s'est procurée plusieurs occasions sans réussir à tromper la vigilance de Hernan Galindez. Il a fallu une nouvelle bonne inspiration de Lionel Messi à la 40ème minute pour que Rodrigo De Paul ouvre le score. Devants à la pause, les Argentins ont longtemps peiné pour faire le break. Mais à la 84ème, Messi, encore lui, a servi Lautaro Martinez pour le but du 2-0. Dix minutes plus tard, dans le temps additionnel, la "Pulga" y est aussi allée de sa réalisation en inscrivant un magnifique coup franc, le deuxième pour lui dans cette Copa après celui contre le Chili. Score final 3-0 en faveur de l'Argentine qui retrouvera la Colombie en demi-finale.