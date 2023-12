COP28: Le projet d'accord ne mentionne pas l'élimination progressive des combustibles fossiles

Crédit photo © Reuters

DUBAI (Reuters) - La conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28) a publié lundi son dernier projet d'accord qu'il espère conclure lors du sommet à Dubaï, comprenant une série de mesures que les pays pourraient prendre pour réduire les émissions. La liste ne fait pas directement référence à l'abandon progressif des combustibles fossiles. La section correspondante du texte indique que les parties reconnaissent "la nécessité d'une réduction profonde, rapide et durable des émissions de GES (gaz à effet de serre) et invite les parties à prendre des mesures qui pourraient comprendre, entre autres : (a) Tripler la capacité des énergies renouvelables au niveau mondial et doubler le taux annuel moyen mondial d'amélioration de l'efficacité énergétique d'ici à 2030 ; (b) L'élimination rapide du charbon non adossé à des dispositifs de captage ou de stockage de carbone ("unabated") et la limitation de l'autorisation de nouvelles centrales électriques au charbon en question ; (c) Accélérer les efforts au niveau mondial vers des systèmes énergétiques à zéro émission nette, en utilisant des combustibles à zéro ou à faible teneur en carbone bien avant ou vers le milieu du siècle ; (d) Accélérer les technologies à émissions nulles ou faibles, y compris, entre autres, les énergies renouvelables, le nucléaire, les technologies de réduction et d'élimination des émissions, notamment le captage, l'utilisation et le stockage du carbone, et la production d'hydrogène à faible teneur en carbone, afin de renforcer les efforts visant à remplacer les combustibles fossiles non dilués dans les systèmes énergétiques ; (e) Réduire la consommation et la production de combustibles fossiles d'une manière juste, ordonnée et équitable afin d'atteindre l'objectif zéro net d'ici à 2050 ou autour de cette date, conformément aux données scientifiques ; (f) Accélérer et réduire considérablement les émissions de gaz autres que le CO2, y compris, en particulier, les émissions de méthane au niveau mondial d'ici à 2030 ; (g) Accélérer la réduction des émissions provenant des transports routiers par une série de moyens, y compris le développement des infrastructures et le déploiement rapide de véhicules à émissions nulles ou faibles ; (h) Éliminer dès que possible les subventions inefficaces aux combustibles fossiles qui encouragent le gaspillage et ne permettent pas de lutter contre la pauvreté énergétique ou d'assurer des transitions justes." "Le texte reprend assez largement les conclusions du Giec (Groupe d'experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, Ndlr). C’est positif", a commenté la ministre française de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. "De même, certaines rédactions sont encourageantes, mais d’autres me paraissent en retrait vis à vis de nos attentes. Il nous faut maintenant analyser l’équilibre général avec l’ensemble des pays de l’UE, ce que je ferai dans quelques minutes", a ajouté la ministre à Dubaï, citée par son entourage. (Reportage Ali Withers, Kate Abnett et William James, avec Elizabeth Pineau à Paris ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)