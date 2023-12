COP28 : Le projet d'accord appelle à une "transition hors des combustibles fossiles"

Crédit photo © Reuters

DUBAI (Reuters) - La présidence de la conférence mondiale sur le climat (COP28) a présenté mercredi un projet d'accord final sur le climat, qui, pour la première fois, pousserait les pays à abandonner les combustibles fossiles afin d'éviter les pires conséquences du changement climatique. Le projet est censé refléter la position de près de 200 pays, réunis à Dubaï, où de nombreux gouvernements ont insisté pour que des termes fort soient utilisés afin de signaler une éventuelle fin de l'ère des combustibles fossiles - et ce malgré les protestations émises par les pays producteurs de pétrole de l'Opep et leurs alliés. Les représentants des pays participants au sommet ont été conviés à une réunion mercredi matin, où l'accord pourrait être approuvé. Un consensus est nécessaire à l'adoption des textes présentés lors des conférences mondiales sur le climat. Il incombe ensuite à chaque pays de les mettre en oeuvre au moyen de politiques et d'investissements au niveau national. Le projet d'accord appelle à "une transition hors des combustibles fossiles dans les systèmes énergétiques, de façon juste, ordonnée et équitable (...) afin de parvenir à des émissions nettes nulles d'ici à 2050, conformément aux données scientifiques". Si ce texte était adopté, ce serait la première fois en trente ans de conférences mondiales sur le climat que les pays s'accordent sur un abandon concerté du pétrole, du gaz et du charbon, qui représentent actuellement environ 80% de l'énergie mondiale. Les scientifiques estiment que les combustibles fossiles sont de loin la principale source d'émissions de gaz à effet de serre, qui alimentent le changement climatique. (Reportage Valerie Volcovici, Kate Abnett, Jake Spring, Gloria Dickie, Elizabeth Piper, David Stanway; version française Camille Raynaud)