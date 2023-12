COP28 : Accord trouvé sur une transition hors des combustibles fossiles

DUBAI, 13 décembre (Reuters) - Les pays participants à la conférence mondiale sur le climat (COP28) ont trouvé un accord mercredi qui, pour la première fois, pousse les pays à abandonner les combustibles fossiles afin d'éviter les pires conséquences du changement climatique. L'accord conclu à Dubaï après deux semaines de négociations acharnées avait pour but d'envoyer un signal fort aux investisseurs et aux décideurs politiques sur la volonté de rompre avec les combustibles fossiles. "L'accord de la COP 28 qui vient d'être adopté est une victoire du multilatéralisme et de la diplomatie climatique", s'est réjoui la ministre française de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. "C'est un texte qui est totalement aligné avec la politique énergétique française", a ajouté la ministre, qui prévient cependant qu'il "nous faudra maintenant mettre en oeuvre ce plan pour sortir des énergies fossiles et nous y serons attentifs". (William James; version française par Zhifan Liu, avec Elizabeth Pineau, édité par Kate Entringer)