COP27 : L'Onu dénonce l'insuffisance des engagements climatiques des Etats

LONDRES (Reuters) - Les engagements pris par les Etats pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre sont "terriblement insuffisants", estime un rapport de l'Onu qui s'attend à ce que la température moyenne de la planète par rapport aux niveaux pré-industriels augmente sur cette base de 2,8oC à la fin du siècle.

Cette mise en garde intervient à quelques jours de la COP27, du 6 au 18 novembre à Charm el Cheikh, en Egypte, où les pays signataires de l'accord de Paris sur le climat vont tenter de s'entendre sur les moyens de limiter à 2oC la hausse de la température moyenne, et idéalement à 1,5oC.

Les nouvelles promesses de sobriété (contributions déterminées au niveau national, CDN) faites par les Etats depuis la COP26 en Ecosse l'an dernier ne portent que sur 0,5 gigatonne équivalent CO2 (GtCO2e), soit moins d'1% des émissions mondiales estimées en 2030, selon le rapport annuel du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE).

Faute d'actions supplémentaires, les politiques en vigueur devraient entraîner une hausse de 2,8oC de la température de la planète à la fin du siècle, soit 0,1oC de plus qu'estimé par les experts l'an dernier.

"Nous avons eu l'opportunité de faire des changements progressifs, mais ce temps est révolu. Seule une transformation profonde de nos économies et de nos sociétés peut nous épargner une accélération de la catastrophe climatique", commente la directrice exécutive du PNUE, Inger Andersen.

Avec les politiques actuelles, les émissions mondiales de gaz à effet de serre devraient atteindre 58 GtCO2e en 2030, soit 15 GtCO2e de trop par rapport à l'objectif d'une hausse de la température de 2oC, et 23 GtCO2e de trop pour limiter cette hausse à 1,5oC.

Le rapport souligne que pour tenir l'objectif le plus ambitieux, il faudrait réduire les émissions de CO2 de 45% en huit ans, et investir entre 4.000 et 6.000 milliards de dollars par an pour transformer l'économie mondiale.

(Rédigé par Nina Chestney, version française Tangi Salaün, édité par Jean-Stéphane Brosse)