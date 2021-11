COP26-USA et Chine annoncent un pacte de coopération sur le climat

par Valerie Volcovici, William James et Jake Spring

GLASGOW (Reuters) -La Chine et les Etats-Unis, les deux principaux émetteurs de gaz à effet de serre au monde, ont annoncé mercredi la conclusion d'un pacte de coopération dans la lutte contre le changement climatique, dont la réduction des émissions de méthane, la protection des forêts et une sortie progressive du charbon.

Ce pacte a été dévoilé lors de la COP26, à Glasgow en Ecosse, par l'émissaire spécial américain pour le climat John Kerry et son homologue chinois Xie Zhenhua, qui ont décrit l'accord sino-américain comme un catalyseur pour faire de la conférence onusienne un succès.

Washington considère la lutte contre le changement climatique comme l'un des domaines de coopération possible avec Pékin, alors que les deux plus grandes puissances économiques mondiales sont opposées sur un éventail de questions.

Le président américain Joe Biden, entré en fonction en janvier dernier, a ramené les Etats-Unis dans l'accord de Paris sur le climat et souligné sa volonté de relancer les discussions mondiales abandonnées par son prédécesseur Donald Trump.

Le président chinois Xi Jinping ne s'est pas rendu à Glasgow, transmettant à la place un communiqué par écrit dans lequel il n'effectuait aucune nouvelle promesse mais appelait à "renforcer la confiance et la coopération mutuelles".

"Ensemble nous affichons notre soutien pour une COP26 réussie, dont certains éléments vont promouvoir l'ambition", a déclaré John Kerry. "Chaque pas compte, désormais, et un long parcours nous attend", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse.

Xie Zhenhua a dit pour sa part que la Chine renforcerait, dans le cadre de l'accord, ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et qu'elle développerait un plan national sur le méthane.

Chine et Etats-Unis veulent aussi mettre en oeuvre davantage de mesures pour stopper la déforestation, a ajouté le représentant chinois.

"Les deux camps vont travailler conjointement et avec d'autres parties pour garantir une COP26 réussie et pour favoriser une issue à la fois ambitieuse et équilibrée", a-t-il déclaré devant les journalistes.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a salué l'accord sino-américain. "Lutter contre la crise climatique requiert une collaboration et une solidarité internationales, et il s'agit d'un pas important dans la bonne direction", a-t-il réagi via Twitter.

(Reportage Jake Spring, Valerie Volcovici et William James; version française Jean Terzian)