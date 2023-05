Contrarié, le ministre italien des Affaires étrangères annule une visite à Paris

ROME (Reuters) - Le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani a annulé un déplacement prévu ce jeudi à Paris, à la suite de critiques du ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin sur la politique migratoire du gouvernement de Giorgia Meloni. Gérald Darmanin a critiqué, jeudi matin dans l'émission "Les Grandes Gueules" de RMC, la politique de la dirigeante d'extrême droite, jugée "incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue" et accusée de "mentir" à ses électeurs. "Je n'irai pas à Paris pour la rencontre prévue avec la ministre Catherine Colonna. Les offenses du ministre Gérald Darmanin envers l'Italie sont inacceptables. Ce n'est pas avec cet esprit qu'il faut affronter les défis européens communs", a écrit sur Twitter Antonio Tajani. Le ministre italien des Affaires étrangères devait s'envoler pour la France et rencontrer son homologue Catherine Colonna pour renforcer les relations entre les deux pays qui ont connu des moments de frictions ces derniers mois. "J'ai parlé à mon collègue Antonio Tajani au téléphone. Je lui ai dit que la relation entre la France et l'Italie est basée sur le respect mutuel entre nos deux pays et entre leurs dirigeants. J'espère pouvoir l'accueillir prochainement à Paris", a réagi Catherine Colonna avec un tweet rédigé en italien. Dans un communiqué diffusé à la suite de l'émoi provoqué par les déclarations de Gérald Darmanin, le Quai d'Orsay avait déjà rappelé que la relation entre la France et l'Italie était "fondée sur le respect mutuel". La France a aussi souligné l'importance de travailler de concert avec l'Italie. "C'est également dans un esprit de solidarité que le gouvernement français souhaite travailler avec l'Italie pour faire face au défi commun que représente la hausse rapide des flux migratoires, en particulier en provenance de Méditerranée centrale", a dit le ministère français des Affaires étrangères. La question migratoire est devenue un sujet de discorde entre les deux voisins européens. En novembre, la France avait accepté d'accueillir l'"Ocean Viking", un navire affrété par l'ONG SOS Méditerranée avec 230 migrants à son bord, après le refus italien de laisser le navire accoster dans un de ses ports. Paris avait alors dénoncé l'attitude "irresponsable" et "inhumaine" de Rome. Les arrivées de migrants sur le territoire italien ont augmenté depuis l'accession à la tête du gouvernement de Giorgia Meloni en fin d'année dernière. Plus de 42.400 migrants sont arrivés en Italie depuis le début de l'année 2023 contre 11.200 sur la même période en 2022. (Reportage Angelo Amante et Crispian Balmer, avec John Irish à Paris, rédigé par Zhifan Liu, édité par Jean-Stéphane Brosse)