Contraction surprise du PIB britannique en octobre

Contraction surprise du PIB britannique en octobre













PARIS, 13 décembre (Reuters) - L'économie britannique s'est contractée en octobre de manière inattendue, selon des données publiées mercredi par l'Office national de la statistique (ONS). Le produit intérieur brut (PIB) a reculé de 0,3% après une hausse de 0,2% le mois précédent alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une stagnation (+0,0%). Par rapport à octobre 2022, le PIB a cependant augmenté de 0,3%, contre un consensus de 0,6% et une hausse de 1,3% le mois précédant. Sur le marché des changes, la livre sterling recule de 0,2%, à 1,2531 dollar contre 1,2549 dollar avant la publication de cette statistique. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)