Contraction plus importante qu'estimé de l'économie japonaise au quatrième trimestre

Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - L'économie japonaise a connu au quatrième trimestre 2019 une contraction plus forte qu'attendu en lecture préliminaire du fait d'un déclin plus important des dépenses en capital, faisant planer une ombre sur ses perspectives alors que le coronavirus a affecté la production et accru les risques de récession.

La troisième puissance économique mondiale fait face à une pression croissante alors que l'épidémie apparue en décembre en Chine affecte les chaînes d'approvisionnement et le tourisme, venant s'ajouter au déclin de la consommation provoqué par la hausse de la TVA au 1er octobre dernier.

Cette contraction plus forte qu'estimé au T4 et l'apparition du nouveau coronavirus laissent entrevoir le spectre d'une récession au Japon, accentuant la pression sur Tokyo pour qu'il déploie des mesures supplémentaires de soutien à l'économie.

D'après les données gouvernementales publiées lundi, l'économie nippone s'est contractée de 7,1% en rythme annualisé sur la période octobre-décembre, contre 6,3% en lecture préliminaire.

Il s'agit de son déclin le plus important depuis avril-juin 2014.

Les économistes interrogés par Reuters anticipaient une contraction de 6,6%.

Les dépenses en capital ont reculé de 4,6% par rapport au trimestre précédent, alors qu'elles ressortaient à -3,7% en lecture préliminaire, contre un consensus de -4,3%.

Le gouvernement a prévu de recourir à un deuxième ensemble de mesures d'urgence pour faire face aux effets du coronavirus, avec notamment des prêts à taux zéro pour les entreprises affectées par l'épidémie.

Plus de 1.100 cas de contamination ont été confirmés dans le pays, qui se prépare à accueillir les Jeux olympiques en juillet et août.

(Kaori Kaneko; version française Jean Terzian)