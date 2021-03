Continental s'attend à une marge opérationnelle de 5% à 6% en 2021

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Continental a dit mardi prévoir une croissance de son chiffre d'affaires et de sa marge opérationnelle en 2021, en dépit des coûts supplémentaires que devrait générer la pénurie de puces.

L'équipementier automobile allemand s'attend cette année à ce que son chiffre d'affaires s'établisse entre 40,5 milliards et 42,5 milliards d'euros et vise une marge opérationnelle comprise entre 5% et 6%.

Dans ses perspectives, Continental a intégré des dépenses logistiques supplémentaires d'environ 200 millions d'euros pour faire face aux difficultés dans la chaîne d'approvisionnement liées à la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Le groupe basé à Hanovre a également prévu des dépenses additionnelles de recherche et de développement entre 200 millions et 250 millions d'euros pour son activité "Autonomous Mobility and Safety", a-t-il indiqué dans un communiqué.

