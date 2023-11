Continental prévoit des milliers de suppressions d'emplois dans sa division automobile

BERLIN (Reuters) - Le fabricant allemand de pièces automobiles Continental a annoncé lundi qu'il allait supprimer des milliers d'emplois dans sa division automobile au niveau mondial, dans le cadre d'un plan visant à économiser 400 millions d'euros par an à partir de 2025. Le journal économique allemand Manager Magazin a indiqué dimanche que les suppressions d'emplois prévues dans la division automobile pourraient être d'environ 5.500 postes, dont plus de 1.100 sur ses 30 sites en Allemagne. Dans le communiqué publié lundi, Continental n'a pas confirmé ce chiffre, précisant simplement que les réductions d'effectifs se situeront dans une fourchette à quatre chiffres. Le groupe a ajouté que les réductions prévues se concentreraient sur la simplification et la rationalisation de ses structures commerciale et administrative via une série de mesures allant des ventes à la recherche et développement en passant par la production. Le nombre de domaines d'activité au sein de la division sera réduit de six à cinq, le segment Smart Mobility étant dissous et réparti dans d'autres domaines. Une mise à jour complète de la stratégie sera fournie lors de la journée investisseurs de Continental le 4 décembre, indique le communiqué. Cette nouvelle intervient alors que le groupe envisagerait une restructurion et des cessions potentielles. En septembre, le président du directoire de Continental, Nikolai Setzer, a déclaré envisager un changement de propriétaire de la division ContiTech de l'entreprise. Continental a annoncé la semaine dernière un retour au bénéfice dans l'activité automobile au troisième trimestre et prévoit un solide trimestre à venir. Elle s'attend tout de même à ce que la progression des ventes de véhicules légers ralentisse l'année prochaine. (Reportage Andrey Sychev et Victoria Waldersee ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)